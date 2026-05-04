Nach Dorffest

Fahrgäste stoppen mutmaßlich betrunkenen Busfahrer

Nach einer Fahrt von einem Dorffest griffen Fahrgäste ein und stoppten einen mutmaßlich betrunkenen Busfahrer. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer.

Der Verdächtige hat laut Polizei den Atemalkoholtest verweigert. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Verdächtige hat laut Polizei den Atemalkoholtest verweigert. (Symbolbild)

Rammingen (dpa) - Fahrgäste haben im Alb-Donau-Kreis einen mutmaßlich betrunkenen Busfahrer gestoppt. Der Fahrer war mit rund 30 Menschen an Bord in der Nacht von einem Dorffest aus losgefahren, wie die Polizei mitteilte. Am Ortseingang von Rammingen sei er mit dem Reifen auf eine Verkehrsinsel gekommen. Daraufhin forderten die Fahrgäste den 52-Jährigen auf, anzuhalten, und riefen die Polizei. Auch die Beamten hatten den Eindruck, dass der Mann betrunken war. Der 52-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest und kam in eine Klinik zur Blutabnahme. Das Ergebnis steht noch aus.

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