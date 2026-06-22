Fahrstunde im Wald endet mit Anzeige
Ohne Führerschein und mit reichlich Tempo übt eine 18-Jährige in Mengen das Autofahren auf Waldwegen. Spaziergänger alarmieren die Polizei. Welche Konsequenzen ihnen drohen.
Mengen (dpa/lsw) - Eine 18 Jahre alte Frau ist dabei erwischt worden, wie sie recht rasant und ohne Führerschein in einem Auto Waldwege abfuhr, um Fahren zu lernen. Die Fahrübungen in Mengen (Kreis Sigmaringen) fielen Spaziergängern am Sonntag auf, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll die junge Frau mehrfach die Waldwege abgefahren und dabei so schnell gewesen sein, dass der Wagen ins Schlingern geriet.
Bei einer Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass die 18-Jährige die Fahrerlaubnis erwirbt und ein 52-Jähriger ihr seinen Wagen zum Fahren überlassen hatte. Die 18-Jährige und der Fahrzeughalter müssen nun laut Polizei mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Vorgeworfen wird ihnen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.