Falscher Polizist erbeutet 40.000 Euro von Seniorin
Eine 67-Jährige hebt ihr Erspartes ab - getäuscht von einem angeblichen Staatsanwalt. Wie die Betrüger vorgingen.
Fichtenberg (dpa/lsw) - Eine 67 Jahre alte Frau aus Fichtenberg (Landkreis Schwäbisch Hall) ist um 40.000 Euro betrogen worden. Ein falscher Staatsanwalt hatte sie am Telefon davon überzeugt, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ihr Vermögen deshalb nicht mehr sicher sei, wie die Polizei mitteilte.
Die Frau habe daraufhin am Donnerstag 40.000 Euro bei ihrer Bank abgehoben. Am darauffolgenden Tag sei ein Mann bei ihr erschienen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Ihm habe sie das Geld gegeben. Nach dem Mann werde nun gesucht.