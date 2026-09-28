Betrugsmasche

Falscher Polizist erbeutet 40.000 Euro von Seniorin

Eine 67-Jährige hebt ihr Erspartes ab - getäuscht von einem angeblichen Staatsanwalt. Wie die Betrüger vorgingen.

40.000 Euro hat eine 67-Jährige an einen falschen Polizisten übergeben. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
40.000 Euro hat eine 67-Jährige an einen falschen Polizisten übergeben. (Symbolbild)

Fichtenberg (dpa/lsw) - Eine 67 Jahre alte Frau aus Fichtenberg (Landkreis Schwäbisch Hall) ist um 40.000 Euro betrogen worden. Ein falscher Staatsanwalt hatte sie am Telefon davon überzeugt, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ihr Vermögen deshalb nicht mehr sicher sei, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau habe daraufhin am Donnerstag 40.000 Euro bei ihrer Bank abgehoben. Am darauffolgenden Tag sei ein Mann bei ihr erschienen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Ihm habe sie das Geld gegeben. Nach dem Mann werde nun gesucht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrüger erbeuten mehr als 100.000 Euro von Seniorin
Trickbetrug

Betrüger erbeuten mehr als 100.000 Euro von Seniorin

In Tuttlingen haben Betrüger eine Seniorin mit einer falschen Polizeigeschichte getäuscht. Wie die Täter vorgingen.

27.05.2026

Falscher Bankmitarbeiter: Frau überweist 60.000 Euro
Betrugsmasche

Falscher Bankmitarbeiter: Frau überweist 60.000 Euro

Betrüger entwickeln immer neue Tricks, mit denen sie sich das Geld von Menschen erschleichen. Eine Mannheimerin hat während eines solchen Telefonats Zehntausende Euro auf andere Konten überwiesen.

24.03.2026

Falscher Polizist ruft an: Frau überweist über 100.000 Euro
Betrugsmasche

Falscher Polizist ruft an: Frau überweist über 100.000 Euro

Ihr Geld auf dem Bankkonto sei in Gefahr, teilt ein angeblicher Polizist in einem Telefonat mit. Sie solle es sicherheitshalber der Staatsanwaltschaft überweisen.

13.02.2026

Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold
Betrugsmasche

Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold

Ein Unbekannter gibt sich am Telefon als Beamter aus und ergattert wertvolle Beute. Die echte Polizei ermittelt nun - und hat einen Appell.

13.01.2025

Main-Taunus-Kreis

Falsche Polizisten erbeuten 300.000 Euro

Ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sitze nun in Haft, behaupten angebliche Polizisten gegenüber der Rentnerin am Telefon. Nun sei eine Kaution fällig.

15.07.2024