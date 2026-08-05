Faust ins Gesicht – Mann geht auf Polizisten los
In einem Behördengebäude eskaliert ein Streit um ein Hausverbot. Ein 27-Jähriger schlägt einen Beamten, danach greift eine 52-Jährige ein.
Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Handgemenge in einem Behördengebäude in Kassel hat ein 27 Jahre alter Mann der Polizei zufolge einen Beamten krankenhausreif geschlagen. Der Mann und seine Mutter wollten die Räume nicht verlassen, obwohl gegen den 27-Jährigen ein Hausverbot besteht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei erteilte einen Platzverweis, gegen den sich der Sohn wehrte – er habe einem Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hieß es.
Im weiteren Verlauf habe auch seine Mutter eingegriffen. Der verletzte Polizist sei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dieses konnte er wieder verlassen, er musste seinen Dienst aber aufgrund von Verletzungen an Kopf und Hals abbrechen.
Bei der Überprüfung des festgenommenen 27-Jährigen habe sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung vorlag. Da er die Strafe von 1.500 Euro, zu der ihn ein Gericht verurteilt hatte, bezahlte, wurde er entlassen. Er und seine 52-jährige Mutter müssen sich aber wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.