Gewalt gegen Zugpersonal

Passagier schlägt Zugbegleiterin ins Gesicht

Ein Mann raucht eine Zigarette im Regionalzug zwischen Mannheim und Frankfurt am Main. Als die Schaffnerin ihn hinauswerfen will, wird er aggressiv und schlägt zu.

Ein Passagier schlägt einer Zugbegleiterin ins Gesicht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Ein Passagier schlägt einer Zugbegleiterin ins Gesicht. (Symbolbild)

Weinheim (dpa) - Ein Mann soll einer Zugbegleiterin in einem Regionalexpress von Mannheim nach Frankfurt/Main mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die 49-Jährige erlitt nach Polizeiangaben eine Platzwunde am Auge und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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Der Mann hatte demnach am Donnerstagabend eine Zigarette im Zug geraucht und wurde aggressiv, als die Schaffnerin ihn deshalb in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) aus dem Waggon werfen wollte. Der Tatverdächtige war der Polizei bereits bekannt, gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

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