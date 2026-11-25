Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landtagsopposition der FDP fordert in ihren Gegenvorschlägen für den unter Spardruck stehenden Landeshaushalt 2027 den Abbau von Beamtenstellen. In den Ministerien sollten nach Mitteilung der Liberalen jährlich vier Prozent dieser Stellen gestrichen werden, um die Personalkosten des Landes zu senken.

Im kommenden Jahr könnten demzufolge 127 Stellen abgebaut und dadurch 12,7 Millionen Euro eingespart werden, wie die Oppositionspartei in Wiesbaden vorrechnete. Die Zahl der Beamten in Hessens Ministerien und Staatskanzlei wachse seit 2014 stetig. Es gab demnach seitdem einen Stellenzuwachs um etwa 53 Prozent auf mehr als 3.180 Beamtinnen und Beamte.

FDP will fast 25 Millionen Euro sparen

Die FDP-Fraktion forderte zudem einen Ausbau der Justiz. Hier gebe es zum Teil große Defizite, erklärte ihr Vorsitzender Stefan Naas. Auch solle die Sprachförderung an Kitas ausgebaut werden.

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Weitere Einsparungen sollten zum Beispiel beim «Hessenpass Mobil», einer Vergünstigung des Deutschland-Tickets für ärmere Menschen, erzielt werden. Hessische Sonderregelungen im Sozialstaat könne man sich nicht mehr leisten, kritisierte Naas. Mit dem Deutschland-Ticket gebe es schon unbegrenzte Mobilität zu einem «sehr, sehr günstigen und hoch subventionierten Preis».

Würden alle Änderungsanträge der FDP-Opposition umgesetzt, könnte das nach ihren Berechnungen mehr als 24,5 Millionen Euro im Haushalt 2027 einsparen.

Haushalt 2027 soll im Dezember verabschiedet werden