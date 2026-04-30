Felsenmeer und Urwaldsteig: Wandern am Maifeiertag in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Blauer Himmel, Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen - die Wettervorhersage für den 1. Mai lädt zum Wandern ein. Hierfür muss niemand in die Ferne schweifen, Hessen hat viel zu bieten: Sowohl gestandene Wandersleute als auch Anfänger sowie Familien mit großen und kleinen Kindern kommen auf ihre Kosten. Hier kommen zehn Ausflugstipps unterteilt in die Regionen:

Nordhessen

Frankenberger Blickwinkel, 9,1 Kilometer bei Frankenberg, geeignet für Anfänger und Familien: Hierbei handelt es sich laut Hessen Tourismus um Deutschlands ersten zertifizierten Premium-Stadtwanderweg. Er führt durch die malerische Kulisse der Altstadt Frankenbergs, die Ederaue und über den Großberg mit Wildpark.

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Urwaldsteig, 15,8 Kilometer von Asel nach Nieder-Werbe, Route für Fortgeschrittene: Insgesamt verläuft der Urwaldsteig 66 Kilometer weit um den Edersee herum. Der Streckenabschnitt zwischen Asel und Nieder-Werbe eignet sich besonders gut für eine abenteuerliche Tour mit Seeblick - die Route führt auf zum Teil schmalen und steilen Pfaden durch die Wildnis, entlang an Hängen sogenannter Blockhalden, also natürlicher Felsenmeere.

Mittelhessen

Wäller Tour Greifenstein-Schleife, 17,6 Kilometer von Herborn nach Beilstein, Route für Fortgeschrittene: Diese Tour hat laut Hessen Tourismus einiges zu bieten: So geht es hoch zur Burg Greifenstein, es gibt atemberaubende Blicke auf die glitzernde Talsperre und den 16 Meter hohen Staudamm.

Stadtwanderweg Marburger Ausblicke, 9,4 Kilometer in und um Marburg, Route für Fortgeschrittene: Dieser Wanderweg führt nicht nur durch die Marburger Altstadt, sondern weiter in die Natur, wo viele Panoramablicke auf die Universitätsstadt geworfen werden können - zum Beispiel über das Lahntal, die Türme der Elisabethkirche und die Ostflanke des Landgrafenschlosses.

Wetzlarer Komfortweg Kirschenwäldchen, 3 Kilometer bei Wetzlar, für Anfänger und Familien geeignet: Dieser komfortable Spazierweg führt durch den Wald am Stoppelberg. Dabei geht es kaum nach oben, daher kann er auch gut mit Kinderwagen oder von Menschen mit Bewegungseinschränkungen genutzt werden. Am Wegesrand stehen immer wieder Sitzbänke.

Osthessen

Extratour Rotes Moor, 17,9 Kilometer bei Ehrenberg, Route für Fortgeschrittene: Das Rote Moor ist nach Angaben von Hessen Tourismus eines der letzten Hochmoore Hessens, Informationstafeln entlang der Strecke bieten Einblick in diese besondere Welt. Ein Highlight ist der Abstieg in die Kaskadenschlucht.

Merneser Jossatal, 6,7 Kilometer bei Bad Soden-Salmünster, geeignet für Anfänger und Familien: Dieser Wanderweg führt rund um eines der schönsten Spessarttäler, immer wieder schneiden sich kleine Bachläufe in den Hang. Zudem gibt es tolle Ausblicke auf das beschauliche Dorf Mernes mit seinen Fachwerkhäusern.

Südhessen

Riesling Schleifen, zwischen 4 und 8 Kilometer, geeignet für Anfänger und Familien: Zwischen Flörsheim am Main und Lorch am Rhein kann auf den gut ausgebauten Wegen der insgesamt 14 sogenannten Riesling-Schleifen entspannt gewandert werden. Jede Schleife widmet sich einem eigenen Thema rund um Riesling, Weinbau und regionalen Besonderheiten.

Naturschutzgebiet Felsenmeer, 9,5 Kilometer im Odenwald, geeignet für Anfänger und Familien: Die Rundstrecke führt zum Borstein und Ohlyturm, Highlight ist natürlich das beliebte Ausflugsziel Felsenmeer, das in der Nähe des Parkplatzes bei Lautertal liegt.