Alpenpass

Fernpass: Österreichische Alpenroute am 1. August erneut zu

Wegen Protesten ist die wichtige Alpenroute in Tirol vorübergehend dicht – ausgerechnet zum Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg.

Am 1. August demonstrieren Anwohner erneut. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Am 1. August demonstrieren Anwohner erneut. (Archivbild)

Reutte (dpa) - Die wichtige Fernpass-Strecke im österreichischen Bundesland Tirol ist am 1. August erneut wegen Anwohner-Demonstrationen nicht befahrbar. Die Verlängerung der deutschen Nord-Süd-Route A7 wird zwischen Nassereith und Reutte von 9.45 bis 12 Uhr gesperrt, wie die Tiroler Behörden mitteilten. 

Die Behörden riefen dazu auf, den Fernpass an diesem starken Reisetag ganz zu meiden. Denn die Sperre fällt mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg zusammen. 

Bereits Ende Juni war diese Strecke kurzzeitig wegen Protestaktionen gegen die hohe Verkehrsbelastung und gegen geplante Tunnelbauprojekte auf der vielbefahrenen Transitroute blockiert. Ein Verkehrschaos blieb aber aus - wie auch schon zuvor, als die Tiroler Brennerroute wegen einer Verkehrsdemonstration gesperrt war.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fernpass-Sperre - Erneut Alpenverkehrs-Demo ohne Chaos
Alpenpass

Fernpass-Sperre - Erneut Alpenverkehrs-Demo ohne Chaos

Die wichtige deutsche Nord-Süd-Achse A7 mündet in eine kurvenreiche österreichische Passstraße. Dort protestieren Anwohner gegen den vielen Verkehr. Der nächste Protest-Tag wird bereits geplant.

27.06.2026

Fernpass-Sperre in Tirol - vorerst «alles ruhig»
Alpenpass

Fernpass-Sperre in Tirol - vorerst «alles ruhig»

Demos, Ferienstart und eine gesperrte Alpenroute: Was Anwohner bewegt, und wo Urlauber ausweichen können.

27.06.2026

Tiroler Fernpassroute wegen Verkehrs-Protest gesperrt
Alpenpass

Tiroler Fernpassroute wegen Verkehrs-Protest gesperrt

Vor vier Wochen wurde der Brenner lahmgelegt. Nun folgen Demonstrationen an einem weiteren wichtigen Alpenpass. Die Blockade fällt auf einen starken Reisetag.

27.06.2026

Fernpass-Demo legt Urlaubsroute lahm: Was erwartet Reisende?
Stau auf Nord-Süd-Verbindung

Fernpass-Demo legt Urlaubsroute lahm: Was erwartet Reisende?

Erst Brenner, nun Fernpass: Wegen einer Demo ist die Ferien-Route am 27. Juni gesperrt - aber nur zwei Stunden. Wer Richtung Süden will, muss dennoch flexibel sein. Was Urlauber jetzt wissen müssen.

21.06.2026

Weitere Alpenpass-Sperre wegen Demonstration
Beginn der Sommerferien

Weitere Alpenpass-Sperre wegen Demonstration

Nach der Brenner-Blockade wird die nächste wichtige Alpenroute dicht gemacht. Die Sperre am Fernpass dauert zwar nur einige Stunden, sie betrifft aber mehrere deutsche Bundesländer.

30.04.2026