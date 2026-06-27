Alpenpass

Fernpass-Route in Tirol nach Demonstration wieder offen

Hunderte protestierten gegen zu viel Verkehr und ein geplantes Maßnahmenpaket. Die Demonstrationen dauern nur kurz. Die Behörden raten dennoch, die wichtige Alpenstrecke am ganzen Samstag zu meiden.

Der Protest richtet sich gegen ein geplantes Maßnahmen-Paket für den Fernpass, zu dem auch eine Maut gehört. Foto: Markus Stegmayr/APA/dpa
Der Protest richtet sich gegen ein geplantes Maßnahmen-Paket für den Fernpass, zu dem auch eine Maut gehört.

Reutte (dpa) - Die zweistündige Sperre der Fernpassstraße im österreichischen Tirol ist nach Bürger-Demonstrationen mittags wieder aufgehoben worden. Das teilte eine Sprecherin des Bundeslandes Tirol der Deutschen Presse-Agentur mit. Trotz der kurzen Dauer der Blockade riefen die Behörden dazu auf, die für deutsche Urlauber wichtige Alpenroute am Samstag zu meiden, um Staus zu verhindern.

Rund 700 Menschen nahmen an den zwei Demonstrationen auf beiden Seiten des Fernpasses teil, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA nach Polizei-Angaben berichtete. Anwohner protestieren gegen die Verkehrsbelastung und gegen ein geplantes Verkehrs-Management-Paket der Tiroler Landesregierung. Dazu gehören Tunnelbauprojekte und die Einführung einer Maut. 

Die Bürgerinitiative, welche die Demonstrationen organisierte, befürchtet wegen des geplanten Aus- und Neubaus von Tunneln mehr statt weniger Verkehr auf der Fernpass-Route. Eine Maut würde auch die einheimische Bevölkerung finanziell belasten, hieß es in einer Erklärung der Organisatoren.

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