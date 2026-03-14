Festnahme: 32-Jähriger soll Wahlplakate beschädigt haben
Plakate verschiedener Parteien soll ein Mann in Frankfurt heruntergerissen und beschädigt haben. Nun wird gegen ihn ermittelt.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 32-Jähriger soll im Frankfurter Stadtteil Bornheim zwei Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt haben. Er sei deshalb am Freitagnachmittag vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nun werde gegen ihn ermittelt.
Ein Wahlplakat soll der Mann laut der Mitteilung von einem Mast gerissen und darauf herumgetrampelt haben. Dann soll er weitergezogen sein und in einer anderen Straße ein Plakat von einer Laterne gerissen haben. Sein Motiv sei unklar, heißt es in der Mitteilung. Um Plakate welcher Parteien es sich handelte, gab die Polizei auf Nachfrage nicht bekannt.