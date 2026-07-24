Fahndungserfolg

Festnahme nach tödlicher Auseinandersetzung in Ulm

Nach dem Tod eines 59-Jährigen infolge einer körperlichen Auseinandersetzung in Ulm hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige war nach der Tat geflüchtet.

Die Polizei hat nach dem Tod eines 59-Jährigen infolge einer körperlichen Auseinandersetzung einen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei hat nach dem Tod eines 59-Jährigen infolge einer körperlichen Auseinandersetzung einen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Nach dem Tod eines 59 Jahre alten Mannes infolge einer körperlichen Auseinandersetzung in Ulm hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27 Jahre alte Mann sei am späten Freitagnachmittag im Landkreis Neu-Ulm widerstandslos festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.

Dem 27 Jahre alten gambischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit dem 59-Jährigen in Streit geraten zu sein. Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der 59-Jährige stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er starb wenig später in einem Krankenhaus.

Der Tatverdächtige war nach der Auseinandersetzung geflüchtet. Er soll am Samstag einer Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Ulm vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor.

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Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

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