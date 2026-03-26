Zoll

Festnahme nach XXL-Cannabis-Fund in Frankfurter Luftfracht

Marihuana im XXL-Format: 1.309 Pakete, getarnt unter Solarmodulen, sorgen am Frankfurter Flughafen für Aufsehen. Wer steckt hinter der Lieferung?

Der Zoll hat am Flughafen Frankfurt rund 654 Kilogramm Marihuana in einer Luftfrachtsendung aus den USA sichergestellt. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Der Zoll hat am Flughafen Frankfurt rund 654 Kilogramm Marihuana in einer Luftfrachtsendung aus den USA sichergestellt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Fund von mehr als 650 Kilogramm Marihuana am Frankfurter Flughafen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ermittler nahmen am Dienstag einen 30 Jahre alten Mann aus Nauheim fest, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main mitteilten. Er stehe im Verdacht, für die illegale Einfuhr der Drogen verantwortlich zu sein. Ein Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.

Zuvor hatte der Zoll am Flughafen rund 654 Kilogramm Marihuana in einer Luftfrachtsendung aus den USA sichergestellt. Die Cannabisblüten seien in 1.309 luftdicht verschweißten Paketen verpackt und unter Solarmodulen verborgen gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Zollfahndung mit.

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Nach der Sicherstellung am Sonntag übernahmen das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Darmstadt die weiteren Ermittlungen. Die Lieferung soll nach bisherigen Erkenntnissen für eine Scheinfirma mit Sitz in Darmstadt bestimmt gewesen sein.

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