Festnahme von mutmaßlichem Dealer in Frankfurter Hotel
Im Gutleutviertel nimmt die Polizei einen 29-Jährigen fest. Im Hotelzimmer und seiner Wohnung entdecken die Ermittler Drogen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat in einem Frankfurter Hotelzimmer einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 29-Jährige solle dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte das Polizeipräsidium mit. Nach seiner Festnahme am Montagnachmittag wurden das Hotelzimmer im Gutleutviertel sowie die Wohnung des Mannes untersucht. Dabei wurden über 700 Gramm Drogen, darunter vor allem Marihuana, gefunden.