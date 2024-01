Festnahmen wegen versuchter Geldautomatensprengungen

Oberursel (dpa/lhe) - Nach zwei versuchten Geldautomatensprengungen in Oberursel im Taunus hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Gemeinsam mit Beamten einer besonderen Aufbauorganisation des Landeskriminalamtes (LKA) nahmen die Polizisten am Donnerstag zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die versuchten Sprengungen erfolgten demnach am 19. und am 26. Dezember 2023. In beiden Fällen konnten die Täter kein Bargeld erbeuten.