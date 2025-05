Feuer in Wohnung: Frau springt aus zweitem Stock

Heidenheim (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand in Heidenheim ist eine Bewohnerin aus dem zweiten Stock gesprungen und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge flog ein Rettungshubschrauber die 35-Jährige mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik. In der Wohnung der Frau war am Morgen ein Feuer ausgebrochen, das auf den Dachstuhl übergriff.