Feuerwehr-Einsatz in Krankenhaus: Notaufnahme gesperrt
Am Abend löst der Geruch nach Chlor in einem Krankenhaus im Landkreis Esslingen einen Feuerwehreinsatz aus. Was steckt dahinter?
Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes musste der Zugang zur Notaufnahme in einem Krankenhaus in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) gesperrt werden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, bestehe der Verdacht auf den Austritt von Chlor im Gebäude. Um diesen zu prüfen, führe die Feuerwehr entsprechende Messungen durch. Die Versorgung von Notfallpatienten sei durch andere Eingänge des Krankenhauses gewährleistet, hieß es.
Dem Sprecher zufolge kann es sein, dass der Chlorgeruch aus einer Anlage kommt, in der Wasser mit Chlor versetzt wird. Den Angaben zufolge gibt es keine Verletzten. Aus Sicherheitsgründen sei die Cafeteria des Gebäudes geräumt worden.