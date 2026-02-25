Starker Regen löst Erdrutsch aus – Kreisstraße gesperrt
Eine fehlende Entwässerung macht im Landkreis Heilbronn eine Mauer instabil. Ein Erdrutsch sorgt dafür, dass die Mauer einstürzt. Nun soll die Kreisstraße dort wohl bis Ende März gesperrt bleiben.
Brackenheim (dpa/lsw) - Nach starken Niederschlägen ist im Landkreis Heilbronn eine Natursteinmauer eingestürzt und hat eine Kreisstraße unpassierbar gemacht. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Wochen andauern, wie das Landratsamt Heilbronn mitteilte.
Betroffen ist die Kreisstraße 2065 zwischen Brackenheim und Schwaigern, dort stürzte ein Teil der Mauer entlang der Fahrbahn ein. Die Straßenmeisterei sicherte die Stelle und richtete eine Umleitung ein.
Nach derzeitigen Erkenntnissen erhöhte sich durch die Regenfälle der vergangenen Tage und eine fehlende Drainage der Druck auf das Bauwerk. Auf einer Länge von knapp 20 Metern hielt die Mauer dem Erddruck schließlich nicht mehr stand.
Die Sperrung soll nach Angaben des Landratsamts voraussichtlich bis Ende März dauern. Ein Gutachter soll klären, wie die Strecke gesichert und wieder freigegeben werden kann.