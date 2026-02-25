Starker Regen löst Erdrutsch aus – Kreisstraße gesperrt

Brackenheim (dpa/lsw) - Nach starken Niederschlägen ist im Landkreis Heilbronn eine Natursteinmauer eingestürzt und hat eine Kreisstraße unpassierbar gemacht. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Wochen andauern, wie das Landratsamt Heilbronn mitteilte.

Betroffen ist die Kreisstraße 2065 zwischen Brackenheim und Schwaigern, dort stürzte ein Teil der Mauer entlang der Fahrbahn ein. Die Straßenmeisterei sicherte die Stelle und richtete eine Umleitung ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erhöhte sich durch die Regenfälle der vergangenen Tage und eine fehlende Drainage der Druck auf das Bauwerk. Auf einer Länge von knapp 20 Metern hielt die Mauer dem Erddruck schließlich nicht mehr stand.