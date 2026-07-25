Feuerwehr rettet 86-Jährige aus brennendem Haus
Ein Einfamilienhaus im Rems-Murr-Kreis geht in Flammen auf. Eine 86-jährige Bewohnerin verletzt sich schwer. Unter den fünf weiteren Verletzten ist auch ein Feuerwehrmann.
Welzheim (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) sind eine 86-jährige Bewohnerin schwer und fünf weitere Menschen leicht verletzt worden. Die 86-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus.
Zwei weitere Bewohner und zwei Ersthelfer sowie ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Das Feuer brach nach Polizeiangaben auf der Terrasse des Einfamilienhauses aus und griff dann auf das gesamte Gebäude über. Das Haus sei vollständig ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, hieß es. Der Schaden werde auf 700.000 Euro geschätzt. Warum es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.