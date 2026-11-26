Gomaringen (dpa/lsw) - Nach einem Gebäudebrand in Gomaringen (Landkreis Tübingen) sind ein älterer Bewohner und ein Feuerwehrmann mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt worden. Die Einsatzkräfte retteten den Mann mit einer Drehleiter von einem Balkon, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Menschen, die sich bei Brandausbruch im Haus aufhielten, konnten selbstständig ins Freie gelangen.

Das Wohn- und Geschäftshaus ist vorerst unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro.

Das Feuer war den Angaben zufolge in der Küche einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen. Ein Schwelbrand in der Dachkonstruktion und der Fassadenverkleidung erschwerte demnach die Brandbekämpfung. Die Löscharbeiten sind nach Auskunft der Polizei inzwischen abgeschlossen. Die Ursache ist noch unklar; das Polizeirevier Tübingen ermittelt.