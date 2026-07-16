Feuerwehreinsatz

Feuerwehr rettet Männer von 40 Meter hohem Sendemast

Waghalsige Kletteraktion an Sendemast: Die Feuerwehr muss zwei Männer aus großer Höhe retten. Was die beiden da geritten hat, ist unklar. Betrunken waren sie jedenfalls nicht.

Die Feuerwehr rettete zwei Männer von einem Sendemast. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Feuerwehr rettete zwei Männer von einem Sendemast. (Archivbild)

Stutensee (dpa/lsw) - Zwei junge Männer sind auf einen rund 40 Meter hohen Sendemast in Stutensee (Kreis Karlsruhe) geklettert und mussten von der Feuerwehr aus luftiger Höhe gerettet werden. Was sie zu der waghalsigen Aktion verleitete, ist nach Worten einer Polizeisprecherin weiter unklar. Man habe keine Hinweise darauf, dass es sich um eine Mutprobe gehandelt haben könnte, sagte sie. Auch waren die 21 und 30 Jahre alten Männer nüchtern - ein Atemalkoholtest habe 0,0 Promille ergeben.

Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem die beiden augenscheinlich nicht mehr aus eigener Kraft nach unten klettern konnten, wie ein Polizeisprecher zuvor berichtet hatte. Die Feuerwehr habe die Männer schließlich mit Hilfe eines Rettungskorbes nach unten gebracht. Die Polizei ermittelt, unter anderem steht Hausfriedensbruch im Raum.

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