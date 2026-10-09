Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus
Niemand verletzt, aber das Zuhause verloren: Das Gebäude in Wiesbaden ist nun unbewohnbar.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Wiesbaden hat die Feuerwehr mehrere Menschen aus dem Gebäude gerettet. Weitere der insgesamt zehn Bewohner hätten sich am Vormittag selbst retten können, niemand sei verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit.
Das Haus im Stadtteil Medenbach sei zunächst unbewohnbar und dürfe nicht mehr betreten werden, es bestehe Einsturzgefahr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte habe es im ersten Obergeschoss gebrannt, Flammen hätten auf mehreren Seiten aus dem Gebäude geschlagen. Das Feuer habe rasch gelöscht werden können. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Schadens müssen noch ermittelt werden.