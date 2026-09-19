Feuerwehr schneidet Mensch aus Auto nach Frontalzusammenstoß
Zwei Autos fahren frontal gegeneinander. Ein drittes Auto könnte am Unfall in der Stuttgarter Innenstadt beteiligt gewesen sein.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in der Stuttgarter Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Eine Person musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto herausgeschnitten werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Möglicherweise sei ein drittes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen, hieß es von den Ermittlern, die dazu aber noch keine näheren Angaben machten.
Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam und wie es den Verletzten geht, blieb vorerst unklar. Bei dem Zusammenstoß liefen Betriebsstoffe aus, die Reinigungsarbeiten laufen derzeit. Rund um Unfallort kam es zu Verkehrsbehinderungen.