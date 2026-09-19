Feuerwehr schneidet Mensch aus Auto nach Frontalzusammenstoß

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in der Stuttgarter Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Eine Person musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto herausgeschnitten werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Möglicherweise sei ein drittes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen, hieß es von den Ermittlern, die dazu aber noch keine näheren Angaben machten.