Motorrad prallt frontal mit Auto zusammen - schwer verletzt
Bei der Talfahrt gerät ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn – ein Rettungshubschrauber muss ihn in eine Klinik fliegen.
Gernsbach (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer nahe Gernsbach (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Der 41-Jährige geriet nach Angaben der Polizei bei einer Talfahrt auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Wagen einer 71-Jährigen.
Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Die Landstraße war für die Bergung mehrere Stunden gesperrt.
Als Ursache geht die Polizei von zu hoher Geschwindigkeit des Motorradfahrers aus. Die Ermittlungen dauern an.