Frankfurt hofft auf Beteiligung bei Städtischen Bühnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hofft darauf, dass sich Land und Bund an den Kosten für den Neubau der Städtischen Bühnen beteiligen. Die Stadtverordneten hatten am späten Donnerstagabend dem Vorschlag des Magistrats zugestimmt. Die Oper soll demnach am derzeitigen Standort neu errichtet werden, das Schauspiel wenige hundert Meter entfernt im Bankenviertel neu gebaut werden. Der Magistrat wurde beauftragt, einen Pachtvertrag für das Grundstück auszuhandeln. Die Baukosten werden auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt, plus Kosten für das Grundstück von mindestens 35 Millionen.