Einzug ins Achtelfinale

Frankfurt im Pokal souverän weiter: 3:1 bei HSV-Notelf

HSV gegen Eintracht Frankfurt, Teil eins. Im DFB-Pokal setzt sich die Eintracht durch. Am Sonntag gibt es in der Bundesliga die Chance zur Revanche. Für die Hamburger wachsen die Personalsorgen.

Frankfurt bejubelt den Auswärtssieg beim HSV. Foto: Marcus Brandt/dpa
Frankfurt bejubelt den Auswärtssieg beim HSV.

Hamburg (dpa) - Kapitän Robin Koch hat Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale des DFB-Pokals geführt. Der zuletzt kritisierte Abwehrchef leitete mit seinem Tor den 3:1 (0:0)-Erfolg beim personell arg gebeutelten Hamburger SV ein (56. Minute). Jonathan Burkardt (71.) mit seiner letzten Aktion und der für ihn eingewechselte Younes Ebnoutalib (75.) legten nach. Dem HSV gelang durch Terem Moffi (79.) nur der Ehrentreffer. 

Götze erfreut: «Gute Fortschritte»

«Hinten raus haben wir es gut gemacht. Robin hat sensationell alles zusammengehalten hinten», sagte Frankfurts Mario Götze bei RTL/Sky. Nach den Niederlagen bei RB Leipzig (0:6) und Borussia Dortmund (0:1) gelang nun mal wieder ein Auswärtssieg. «Wir sind auf einem guten Weg. Es ist harte Arbeit, auch ein Spiel wie heute. Wir machen gute Fortschritte, das hat man heute auch wieder gesehen», sagte Götze.

Für den HSV bleibt der schwache Trost, am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga in Frankfurt Revanche nehmen zu können. Dann möglicherweise mit einem weiteren Stammspieler weniger: Abwehrchef Sebastiaan Bornauw musste zur Pause raus und verlängerte die Verletztenliste des Bundesliga-Elften. «Wir fangen bei uns an: Wir hatten genügend Torchancen. Jetzt gucken wir nach vorne», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

HSV mit einer Notelf

Im DFB-Pokal-Spiel gegen die Frankfurter fehlten vor 57.000 Zuschauern gleich sechs Stammkräfte: Neben Kapitän Nicolai Remberg (Kreuzbandriss) mussten auch Spielmacher Fabio Vieira (Muskelfaserriss), Mittelfeldspieler Bilal Nadir (Sehnenriss), die Abwehrrecken Nicolas Capaldo (Zerrung) und Jordan Torunarigha (muskuläre Probleme) sowie Stürmer Yussuf Poulsen (Hüfte) passen. 

Eintracht-Trainer Adi Hütter hatte weniger Sorgen als sein HSV-Kollege Merlin Polzin. Hütter erlaubte sich, den derzeit besten Frankfurter Bundesliga-Torschützen Ebnoutalib auf der Bank zu lassen - er wechselte ihn spät ein und sah direkt einen Treffer seines Stürmers.

HSV hält Partie lange offen 

Trotz des personellen Aderlasses hielten die Hamburger die Partie lange offen und waren phasenweise die bestimmende Mannschaft. Ein Kopfball von Hamburgs Verteidiger Shaqif Nandja (6.) war lange Zeit die einzige Chance im Spiel. Mitte der ersten Halbzeit wurde es dann munterer. Zakaria El Ouahdi (24.) scheiterte an Eintrachts Keeper Noah Atubolu. Albert Grönbaek (29.) spitzelte den Ball am Tor vorbei. 

Echter Pokalfight zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt Foto: Marcus Brandt/dpa
Echter Pokalfight zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt

Im Gegenzug blockte Bornauw im letzten Moment einen Schuss von Burkardt (30.). Einige Minuten später war es Bornauw (42.), der die Führung per Kopf nur knapp verpasste. Ausgerechnet der bis dahin überzeugende Abwehrchef verletzte sich kurz vor der Pause bei einem Zusammenprall mit Frankfurts Atubolu - und verlängerte so die HSV-Verletztenliste.

Frankfurter nach der Pause überlegen und effektiver

Die Frankfurter drückten zu Beginn der zweiten Halbzeit - und wurden belohnt, als Koch aus kurzer Entfernung traf. Die Hamburger Notelf ließ sich nicht entmutigen. Miro Muheim (59.) versuchte es aus der Distanz, Atubolu reagierte stark. Moffi (63.) schaffte es aus kurzer Entfernung den Ball per Kopf am Tor neben das Tor zu setzen.

Als aber Burkardt für die Eintracht erhöhte, war die Partie entschieden. Der für Burkardt eingewechselte Ebnoutalib machte es deutlich. Der oft unglücklich agierende HSV-Mittelstürmer Moffi konnte nur noch verkürzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frankfurt im Pokal in Hamburg - Darmstadt bei Elversberg
DFB-Pokal

Frankfurt im Pokal in Hamburg - Darmstadt bei Elversberg

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga einen durchwachsenen Start hinter sich. Beim Gastspiel in Hamburg soll nicht auch noch der DFB-Pokal vorzeitig enden.

27.10.2026

Sturmsorgen beim HSV: Moffi und Poulsen Optionen für Kader
Fußball-Bundesliga

Sturmsorgen beim HSV: Moffi und Poulsen Optionen für Kader

Inmitten der Offensivausfälle beim HSV hofft Trainer Polzin auf Terem Moffi und Yussuf Poulsen, die wohl für Kurzeinsätze infrage kommen. Der Coach nutzt ein Wortspiel in Verbindung mit Autos.

08.10.2026

Eintracht im Pokal beim HSV - Darmstadt muss nach Elversberg
DFB-Pokal

Eintracht im Pokal beim HSV - Darmstadt muss nach Elversberg

Hessens Profi-Clubs müssen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts ran. Dabei kommt es für die Eintracht zum Traditionsduell.

05.09.2026

Torwartproblem: Holt Eintracht Frankfurt jetzt Atubolu?
Fußball-Bundesliga

Torwartproblem: Holt Eintracht Frankfurt jetzt Atubolu?

Seit dem Abgang von Kevin Trapp hat Eintracht Frankfurt ein Torwartproblem. Sowohl Kaua Santos als auch Michael Zetterer haben bisher nicht überzeugt. Jetzt kommt ein neuer Kandidat ins Spiel.

17.08.2026

Vor HSV-Spiel: 55 Fußballfans in Gewahrsam
Kriminalität

Vor HSV-Spiel: 55 Fußballfans in Gewahrsam

Vor dem Spiel des HSV gegen Eintracht Frankfurt nimmt die Polizei in der Nacht Dutzende wohl gewaltbereite Fans in Gewahrsam. Das Spiel werden sie verpassen.

20.12.2025