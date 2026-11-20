Frankfurt steht vor neuen Jugendprotesten
Frankfurt stehen neue Gen-Z-Proteste bevor. Ende Oktober war die Lage nach einer zunächst friedlichen Demo auf der Zeil eskaliert. Was ist dieses Mal geplant?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere Versammlungen und ein Großaufgebot der Polizei: Rund drei Wochen nach den Protesten Ende Oktober wollen am Freitag (ab 10.00 Uhr) erneut junge Menschen in Frankfurt auf die Straße gehen. Aufgerufen hat dazu unter anderem die Initiative «Gen-Z regelt», die auch Demonstrationen in anderen deutschen Städten plant.
Die Bilder, die bei den Krawallen in der Halloween-Nacht rund um die Einkaufsstraße Zeil entstanden, sollen sich dieses Mal nicht wiederholen. Die Sicherheitsbehörden setzen deshalb auf ein Großaufgebot. Die Frankfurter Polizei will mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz sein. Das Aufgebot sei auch deshalb nötig, weil es eine noch höhere Mobilisierung zur Gewalt aus dem linksextremistischen Spektrum gebe, sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU).
Fünf Versammlungen geplant
In Frankfurt sind nach Angaben des Ordnungsamts fünf Veranstaltungen angemeldet. Zwei Veranstaltungen stammen von der Initiative «Gen-Z regelt»: Zu einer stationären Versammlung auf der Weseler Werft werden etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Hinzu kommt ein Demonstrationszug vom Bahnhofsviertel zum Bockenheimer Depot mit etwa 1.500 Menschen. Drei weitere Versammlungen stehen im Kontext «Schulstreik». Dazu werden nach Angaben der Behörden zwischen 75 und 1.200 Menschen erwartet.
Geschäfte verbarrikadiert
Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) weist darauf hin, dass es zu Einschränkungen im Nahverkehr kommen kann. Mehrere Ladenbetreiber verbarrikadierten vorsichtshalber ihre Geschäfte. Bei den Ausschreitungen am 31. Oktober waren in Frankfurt laut dem Innenministerium mehr als 180 Polizisten verletzt worden. Einige Geschäfte wurden geplündert.
Auch in vielen anderen Städten wurden für diesen Freitag neue Proteste und Jugendstreiks angekündigt. Dabei geht es beispielsweise um die Themen Bildung, Klimaschutz, Wehrpflicht oder bezahlbares Leben. Die Initiative «Gen-Z regelt» positioniert sich gegen Gewalt und Extremismus.