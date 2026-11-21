Frankfurt will gegen Hoffenheim Heimserie verlängern
Nach mäßigem Start hat sich Eintracht Frankfurt zuletzt gefangen. Gegen Hoffenheim soll der dritte Heimsieg nacheinander gelingen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seinem Freund und Trainerkollegen Christian Ilzer will Adi Hütter im Bundesligaspiel seiner Frankfurter Eintracht gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN) kein Geschenk machen. Denn genau wie TSG-Coach Ilzer möchte er mit seiner Mannschaft in der Tabelle weiter Boden gutmachen.
Für die Hessen wäre es bei einem Erfolg der dritte Heimsieg nacheinander. Das Duell verspricht torreich zu werden, denn in den zurückliegenden elf Aufeinandertreffen fielen stets mindestens vier Treffer. Verzichten muss Hütter dabei auf den zuletzt formstarken Elias Baum, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzt. Can Uzuns Einsatz ist fraglich. Der Offensivspieler ist erkältet.