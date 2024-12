Frankfurter Löwen starten mit neuem Gesellschafter

Frankfurt (dpa) - Unter dem Motto «Mission 2030» wollen die Frankfurter Löwen weiter wachsen und längerfristig den Anschluss an die Topclubs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) schaffen. Dafür haben die Hessen erstmals in ihrer seit 2010 währenden Geschichte einen dritten Gesellschafter in ihren Kreis aufgenommen. Das im Sauerland beheimatete Unternehmen Prange, das die Löwen seit zehn Jahren in strategischen Fragen unterstützt, übernimmt 20 Prozent der Anteile des Tabellen-Achten.