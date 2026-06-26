Obdachlosigkeit

Frankfurter Notunterkunft für Obdachlose vor dem Aus

Die größte Notübernachtungsstätte der Stadt wird bald geschlossen. Die Verkehrsgesellschaft nennt den Grund.

Die Stadt sucht nun nach einer neuen Unterbringungsmöglichkeit. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Stadt sucht nun nach einer neuen Unterbringungsmöglichkeit. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Notunterkunft für obdachlose Menschen in einer Frankfurter U-Bahn-Station steht vor dem Aus. Grund sei ein unzureichender Brandschutz, teilte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mit. Die Kündigung sei wegen der Hitzewelle bisher nicht erfolgt, werde jedoch in den nächsten Tagen ausgesprochen. 

Laut Auskunft des Sozialdezernats der Stadt ist die Unterkunft in der B-Ebene der Station Eschenheimer Tor die größte Notübernachtungsstätte in der Stadt. «Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, kurzfristig andere Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren. Außerdem suchen wir natürlich nach einer Alternative zum Eschenheimer Tor», erklärte die Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne). Das Notquartier besteht seit Ende 2018.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Einsam auf Feldbetten: Obdachlose suchen Zuflucht in Kirche
Schutz vor Winterkälte

Einsam auf Feldbetten: Obdachlose suchen Zuflucht in Kirche

In einer Kirche im Frankfurter Bahnhofsviertel können Obdachlose in kalten Winternächten schlafen. Tee, Decken und Liegen stehen im Kirchenraum. Was vermissen die Obdachlosen und worauf hoffen sie?

18.01.2026

Wie sich Hessens Städte um Obdachlose kümmern
Soziales

Wie sich Hessens Städte um Obdachlose kümmern

Sie wollen niemanden auf der Straße zurücklassen: Mit Teestuben und TinyHouses reagieren die Kommunen auf die Bedürfnisse Obdachloser. Gibt es jetzt im Winter genügend Plätze in den Notunterkünften?

19.12.2025

Räumung von Weinheimer Waschanlage - Obdachlose verschwinden nicht spurlos
Ruhe im Karton

Räumung von Weinheimer Waschanlage - Obdachlose verschwinden nicht spurlos

Die Stimmung war oft explosiv, der Abgang überraschend leise. Am Mittwoch rücken Polizei und Pächter zu der stillgelegten Waschanlage aus, auf der Obdachlose für Frust bei Anwohnern sorgten.

29.10.2025

Vor Winter zahlreiche Hilfsangebote für Obdachlose
Obdachlosenhilfe

Vor Winter zahlreiche Hilfsangebote für Obdachlose

Noch gibt es keinen Wintereinbruch, aber die Kommunen bereiten sich auf Hilfe für obdachlose Menschen vor. Aber wollen sich alle Menschen helfen lassen?

31.10.2024

Frankfurt erweitert Hilfe für Obdachlose
Obdachlosigkeit

Frankfurt erweitert Hilfe für Obdachlose

Die Nächte werden kälter. Damit obdachlose Menschen nicht auf der Straße schlafen müssen, gibt es in Frankfurt ein niedrigschwelliges Angebot in den Räumen einer U-Bahn-Haltestelle.

31.10.2024