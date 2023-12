Frankfurter Reitturnier lockt mit deutschen Assen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der 50. Auflage des internationalen Frankfurter Festhallenreitturniers vom Freitag bis Sonntag werden auch die hessischen Springreiter David Will und Richard Vogel den schweren Parcours in Angriff nehmen. Das Duo hat sich für die Große Tour angemeldet, teilte der Veranstalter mit. Will und Vogel betreiben gemeinsam einen Stall in Marburg und gehören zur internationalen Elite des Sports.

Der 35-jährige Will gewann im vergangenen Jahr den Großen Preis beim Pfingstturnier in Wiesbaden. Sein 26 Jahre alter Kompagnon, Mitglied des Championatskaders, siegte kürzlich beim Fünf-Sterne-Turnier in Genf im Großen Preis. Mit Gerrit Nieberg geht zudem ein gebürtiger Hesse an den Start. Der Sieger im Großen Preis von Aachen 2022 wuchs im nordhessischen Homberg/Ohm auf, heute lebt er im westfälischen Sendenhorst.