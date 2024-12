Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wenige Tage vor Weihnachten werden in der Frankfurter Festhalle wieder die Top-Dressur- und Springreiter an den Start gehen. «Das Starterfeld ist spannend», kündigte der Turnierchef Matthias Alexander Rath an. Die Veranstaltung findet vom 19. bis 22. Dezember statt.