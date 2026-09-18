Drahtesel im Rhein

Frau angelt nach Fahrrad und löst so Polizeieinsatz aus

Mit einer ungewöhnlichen Bergungsaktion löst eine Frau einen Polizeieinsatz aus. Mehrere Notrufe gehen ein.

Bei der Polizei waren mehrere Notrufe eingegangen. Vor Ort stellten die Polizisten jedoch keine Gefahrenlage fest. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Bei der Polizei waren mehrere Notrufe eingegangen. Vor Ort stellten die Polizisten jedoch keine Gefahrenlage fest. (Symbolbild)

Wörth am Rhein (dpa) - Eine Frau hat von einer Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe aus nach einem Fahrrad geangelt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 46-Jährige sei Mitarbeiterin einer Leihfirma für Fahrräder und habe mit einer Ortungsapp ein im Rhein liegendes Rad aufgespürt, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten zuvor den Notruf gewählt, da sie eine lebensmüde Person befürchteten. 

Vor Ort habe sich die Situation aber schnell geklärt, und die Frau habe weiter «angeln» dürfen, hieß es. Wegen des Niedrigwassers sei es ihr tatsächlich gelungen, das Fahrrad per Seil und Haken von der Brücke aus an Land zu bringen.

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