Frau bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen schwer verletzt
Auf der B312 bei Pfullingen gerät eine 51-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kracht in einen Lastwagen. Dessen Fahrer versucht noch zu bremsen, doch ist es zu spät.
Pfullingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 312 bei Pfullingen (Landkreis Reutlingen) ist eine 51-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau war aus bisher ungeklärter Ursache am Freitag auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.
Der entgegenkommende Lastwagenfahrer erkannte den Angaben zufolge die Situation und bremste stark ab, den Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Die Frau kam schwer verletzt in eine Klinik, der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.
Die Straße war zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.
Neben dem Rettungsdienst waren neun Fahrzeuge und 28 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.