Frau durch Hundebisse schwer verletzt

Biebergemünd (dpa/lhe) - Eine 61-jährige Frau ist am Sonntagabend in der Nähe des Forsthauses in Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) von einem Hund attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt die Frau durch die Bisse des Hundes schwere Verletzungen an den Beinen. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und einer möglichen Mitschuld des Hundebesitzers dauern noch an.