Frau erstochen: So fiel der Verdacht auf den Ex-Partner

Heilbronn/Bad Rappenau (dpa/lsw) - Sechs Monate nach dem Fund einer getöteten Frau auf einem Feldweg bei Bad Rappenau muss sich ihr früherer Partner vor dem Heilbronner Landgericht verantworten (13.30 Uhr). Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord vor. Er soll die Trennung nicht akzeptiert, die Frau massiv bedrängt, bedroht und die 39-Jährige schließlich getötet haben.

Nach Darstellung der Anklage lauerte der damals 41-Jährige seinem Opfer am Abend des 6. Mai auf dem Firmengelände in Neckarsulm auf. Die Frau kam gerade von der Arbeit und befand sich in einem Parkhaus, als der Mann sie in ihrem Auto mit neun Messerstichen getötet haben soll. Anschließend soll er den Wagen mit der Leiche rund 15 Kilometer weit nach Bad Rappenau gefahren und auf einem Feldweg in Brand gesteckt haben, um Spuren zu verwischen.

Brand sollte Spuren beseitigen

Der Versuch, das Auto anzuzünden, schlug nach Einschätzung der Ermittler allerdings fehl. Das Feuer sei von selbst und zu früh wieder erloschen, heißt es in der Anklage. Der Mann hatte sich demnach bereits vom Tatort entfernt. Noch am selben Tag wurde der Iraker in einem ICE nach Linz (Österreich) am Regensburger Hauptbahnhof festgenommen.

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