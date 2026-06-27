Unfall im Ostalbkreis

Frau fährt in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Plötzlich kommt eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild)

Hüttlingen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist auf der B19 bei Hüttlingen (Ostalbkreis) in den Gegenverkehr gekommen und bei der Kollision mit einem anderen Auto schwer verletzt worden. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wieso die Frau in den Gegenverkehr kam, ist derzeit unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

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