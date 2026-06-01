Tödlicher Unfall

Tödlicher Zusammenstoß: Mann fährt in den Gegenverkehr

Im Ortenaukreis gerät ein Fahrer auf die Gegenfahrbahn, es kommt zum Crash. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.

Auch die Beifahrerin wird schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Auch die Beifahrerin wird schwer verletzt. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf der B3 bei Offenburg (Ortenaukreis) in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige sei vermutlich aus medizinischen Gründen auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er kam ums Leben, seine 76-jährige Beifahrerin wurde schwer und die 47-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos leicht verletzt.

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