Tödlicher Zusammenstoß: Mann fährt in den Gegenverkehr

Offenburg (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf der B3 bei Offenburg (Ortenaukreis) in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige sei vermutlich aus medizinischen Gründen auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er kam ums Leben, seine 76-jährige Beifahrerin wurde schwer und die 47-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos leicht verletzt.