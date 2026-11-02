Frau kommt mit Motorrad von der Straße ab: schwer verletzt
Sie fuhr mit ihrem Motorrad eine langgezogene Rechtskurve. Was dann passierte und wie hoch der Schaden ist.
Obersontheim (dpa/lsw) - Eine 39 Jahre alte Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall bei Obersontheim (Landkreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt. Nach Polizeiangaben kam sie am Sonntag in einer langgezogenen Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Straßengraben. Nach mehreren Metern sei sie zum Stillstand gekommen. Den Angaben zufolge wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Es sei ein Schaden von rund 7.000 Euro entstanden.