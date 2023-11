Frau mietet Bagger und verkauft sie weiter

Gießen (dpa/lhe) - Fünf kleine Bagger soll eine Frau in unterschiedlichen Orten in Hessen gemietet und dann weiterverkauft haben. Das Polizeipräsidium Mittelhessen schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. Die 60-Jährige wurde vor einer Woche in Gießen festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie war wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr mit Haftbefehl gesucht worden.