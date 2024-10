Frau nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Eschwege (dpa/lhe) - In Witzenhausen soll eine 49 Jahre alte Frau mit einem Messer auf einen 62-jährigen Bekannten eingestochen haben. Sie kam am Montag in Untersuchungshaft, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel am Dienstag gemeinsam mitteilten. Demnach soll die Frau den Mann bereits in der Nacht zum Sonntag in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus angegriffen haben.