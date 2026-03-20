Frau prellt Taxifahrer und bricht in Haus ein

Gaiberg (dpa/lsw) - Eine Frau hat im Rhein-Neckar-Kreis versucht, ihre Taxikosten zu prellen und ist dann in ein Haus eingebrochen. Die Polizei nahm die 41-Jährige fest. Die Frau hatte sich nach Polizeiangaben mit einem Taxi aus dem gut 70 Kilometer entfernten Landau in Rheinland-Pfalz zu einem Anwesen in Gaiberg fahren lassen. Dort sei sie ausgestiegen und habe sich geweigert, die Fahrtkosten in Höhe von rund 150 Euro zu bezahlen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Stattdessen sei sie zu einem Haus gegangen, habe dort zwei Fenster eingeschlagen und versucht, die Tür aufzuhebeln. Schließlich sei sie in das Haus eingedrungen.