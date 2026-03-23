Taxifahrer stellt Zechpreller nach 423-Euro-Fahrt

Kassel (dpa) - Nach einer Taxifahrt für 423 Euro hat ein Mann in Kassel versucht, die Zeche zu prellen. Der Fahrer fuhr den 48-Jährigen am Sonntagabend nach Angaben der Polizei auf einer knapp 180 Kilometer langen Tour quer durch Nordhessen und Südniedersachen. Nach dem Start in Kassel habe der Mann sein Fahrtziel mehrfach geändert. Die Strecke führte demnach über Hann. Münden, Göttingen und Witzenhausen wieder zurück nach Kassel.