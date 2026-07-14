Frau stirbt nach Auffahrunfall mit Leichtkraftfahrzeug
Nach einem Auffahrunfall mit einem Leichtkraftfahrzeug in Ulm stirbt eine Frau noch am Unfallort. Was die Polizei zu den Hintergründen mitteilt.
Ulm (dpa) - Eine Frau ist nach einem Auffahrunfall mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug in Ulm gestorben. Sie fuhr von hinten auf ein wartendes Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Grund dafür könnte ersten Erkenntnissen zufolge eine medizinische Ursache gewesen sein.
Die 79-Jährige sei ungebremst in das Heck des wartenden Fahrzeugs geprallt, hieß es in einer Mitteilung. Trotz eingeleiteter Reanimation sei sie noch an der Unfallstelle gestorben. Die 56 Jahre alte Fahrerin des wartenden Autos blieb den Angaben nach unverletzt.
Die vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge sind auf maximal 45 km/h beschränkt. Sie dürfen bereits ab 15 Jahren mit dem Rollerführerschein gefahren werden.