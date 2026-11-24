Frau stoppt Unfallfahrt von Betrunkenem
Ein alkoholisierter Autofahrer schlingert durch Waibstadt. Es kracht mehrfach. Dann greift eine Anwohnerin zu.
Waibstadt (dpa/lsw) - Eine Frau hat in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) einen betrunkenen Autofahrer daran gehindert, seine Unfallfahrt fortzusetzen. Nach Erkenntnissen der Polizei war der 54-Jährige in der Nacht auf Sonntag erst gegen einen geparkten Wagen, gegen einen Zaun und schließlich gegen ein Garagentor gefahren. Von dort soll er versucht haben, weiterzufahren und das Gaspedal weiter durchgedrückt haben. Laut einem Polizeisprecher gelang ihm die Flucht zunächst nicht, weil er sich buchstäblich festgefahren hatte.
Einer möglichen Weiterfahrt kam die Bewohnerin des Hauses zuvor. Die Frau war wegen des Lärms auf den Unfall aufmerksam geworden. Sie öffnete die Beifahrertür, zog den Autoschlüssel ab und verhinderte eine Flucht mit dem Auto. Der Mann stieg demnach aus und lief zu Fuß davon. Streifenbeamten trafen ihn wenig später an seiner Adresse.
Ein Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Der Fahrer muss sich unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.