Waibstadt (dpa/lsw) - Eine Frau hat in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) einen betrunkenen Autofahrer daran gehindert, seine Unfallfahrt fortzusetzen. Nach Erkenntnissen der Polizei war der 54-Jährige in der Nacht auf Sonntag erst gegen einen geparkten Wagen, gegen einen Zaun und schließlich gegen ein Garagentor gefahren. Von dort soll er versucht haben, weiterzufahren und das Gaspedal weiter durchgedrückt haben. Laut einem Polizeisprecher gelang ihm die Flucht zunächst nicht, weil er sich buchstäblich festgefahren hatte.