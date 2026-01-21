Bild
Unfall

Frau will ausparken und verursacht Millionenschaden

Eine Autofahrerin fährt auf einem Wertheimer E-Ladepark aus einer Parklücke - und stößt gegen ein anderes Auto, eine Ladesäule und einen Container. Das wird teuer.

Reichlich Blechschaden hat eine Autofahrerin auf einem Elektro-Ladepark in Wertheim verursacht. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Reichlich Blechschaden hat eine Autofahrerin auf einem Elektro-Ladepark in Wertheim verursacht. (Symbolbild)

Wertheim (dpa/lsw) - Beim Ausparken hat eine Autofahrerin in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen Millionenschaden verursacht. Polizeiangaben zufolge wollte die 22-Jährige in einem Elektro-Ladepark vorwärts aus ihrer Parklücke fahren. Dabei fuhr sie einem anderen Wagen auf, der zunächst neben ihr gestanden hatte und ebenfalls ausparkte. In der Folge stieg sie mutmaßlich aus Schreck wieder auf das Gaspedal und fuhr gegen eine Ladesäule, über einen Zaun und gegen einen Container, in dem ein hochwertiger Stromspeicher verbaut war. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

An dem Container entstand am Montagabend ein Schaden von rund einer Million Euro. Die Schäden an Säule, Zaun und den Autos schätzte die Polizei auf weitere rund 200.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Auto erfasst Radfahrerin beim Ausparken
Radfahrerin im Krankenhaus

Heidelberg: Auto erfasst Radfahrerin beim Ausparken

Beim Ausparken übersah ein Autofahrer in der Adolf-Engelhardt-Straße eine Radfahrerin. Die 35-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

19.01.2026

68-Jährige verursacht Blechschadenserie
Unfall

68-Jährige verursacht Blechschadenserie

Wohl versehentlich kommt eine Autofahrerin in Waldshut-Tiengen aufs Gaspedal. Das hat Folgen - für gleich sieben Autos.

14.01.2026

Mannheim: Autofahrer verursacht 30.000 Euro Schaden beim Ausparken  
Fahrer verletzt

Mannheim: Autofahrer verursacht 30.000 Euro Schaden beim Ausparken  

Ein Autofahrer hat beim Ausparken am Mittwochvormittag einen Unfall mit einem Schaden in Höhe von 30.000 Euro verursacht. Der Fahrer wurde verletzt, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

27.03.2025

Autofahrerin fährt betrunken in Verkehrsinsel
Unfall

Autofahrerin fährt betrunken in Verkehrsinsel

Eine 25-Jährige ist am Steuer betrunken und von ihrem Handy abgelenkt. Sie fährt gegen eine Verkehrsinsel und verursacht einen Schaden im vierstelligen Bereich.

19.05.2024

Feuerwehreinsatz

Auto brennt in Klinikparkhaus: Millionenschaden

14.06.2023