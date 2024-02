Frauen belegen knapp ein Drittel der Professuren in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Professuren in Hessen sind neuen Daten zufolge noch immer nur zu knapp einem Drittel mit Frauen besetzt. Wie das Hessische Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, arbeiteten im Jahr 2022 insgesamt 1154 Professorinnen an hessischen Hochschulen. Damit belegten Frauen rund 29 Prozent der 3970 Professuren.