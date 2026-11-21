Spiesen-Elversberg (dpa) - Der SC Freiburg mischt mächtig im Titelkampf der Fußball-Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster setzte sich am zehnten Spieltag mit 1:0 (0:0) beim heimstarken Neuling SV Elversberg durch und liegt nun punktgleich mit dem FC Bayern weiter auf dem dritten Tabellenplatz - nur zwei Zähler hinter dem neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Vor 9.307 Zuschauern an der ausverkauften Kaiserlinde erzielte Igor Matanovic das Tor des Tages mit seinem fünften Saisontreffer (68. Minute).

Nach den furiosen Heimspielen gegen Bayer Leverkusen (3:2), FC Augsburg (4:3) und FSV Mainz (4:1) - nur die Partie gegen den FC Bayern war bis dato mit 1:2 verloren gegangen - bot der Aufsteiger aus dem Saarland dennoch eine reife Leistung. Den leidenschaftlichen Abnutzungskampf gewannen aber die Gäste.

Scherhant und Treu schaffen den «Switch»

Die Breisgauer liefen mit ihren Nationalmannschafts-Entdeckungen Derry Scherhant und Philipp Treu auf. «Jetzt diesen Switch zu schaffen, von diesem großen Ereignis nach Elversberg zu kommen, darauf haben Derry Scherhant und ich uns eingestellt», versprach Treu vor dem Anpfiff im Sky-Interview. Am Montag gehörte das Duo noch beim umjubelten 5:0 gegen die Niederlande in Berlin zur DFB-Auswahl.

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Foto: Uwe Anspach/dpa Freiburgs Nationalspieler Philipp Treu (l.) wehrt sich gegen Cole Campbell und die SV Elversberg.

Die Elversberger konnten Kapitän und Abwehrchef Lukas Pinckert nach seiner Sprunggelenksverletzung doch einsetzen. Die Gastgeber hatten in dieser Saison schon fünfmal in den ersten zehn Spielminuten getroffen - doch Freiburg begann überaus aufmerksam und beschäftigte den Außenseiter.

SC-Schlussmann Backhaus muss retten

Nach einer guten Viertelstunde aber startete die SVE einen ihrer typischen Blitzkonter: Francis Onyeka war eigentlich schon durch, ehe er ins Straucheln geriet und Philipp Lienhart für den Sport-Club retten konnte.

Dann musste Mio Backhaus all sein Können aufbieten, als David Mokwa Strafraum-Getümmel zum Abschluss kam und Freiburgs Keeper gerade noch die Fäuste hochreißen konnte (23.). Dabei hatte der 22-Jährige zuletzt wegen einer Daumenverletzung von der U21-Nationalmannschaft abreisen müssen, stand aber sicher zwischen den Pfosten.

Beste narrt Rohr beim Führungstor

Mit ihrem Gegenpressing machte die Elversberger Freiburg zunehmend zu schaffen. Von der Gäste-Offensive um Scherhant war nicht mehr viel zu sehen. Nach der Pause hatte Lukas Petkov die erste Chance - schoss aber deutlich übers Tor von Backhaus. Ansonsten wurde die Partie etwas ruppiger und zerfahrener, spielerisch lief bei beiden Mannschaften nicht so viel zusammen.