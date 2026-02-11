DFB-Pokal

Freiburg feiert Pokalheld Müller: «Den Arsch gerettet»

Torhüter Florian Müller pariert Elfmeter und bringt Fußball-Bundesligist SC Freiburg ins Halbfinale des DFB-Pokals. Nach seinem Erfolg reagiert der Keeper anders als gedacht.

Freiburgs Keeper Florian Müller pariert im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC zwei Schüsse. Foto: Andreas Gora/dpa
Freiburgs Keeper Florian Müller pariert im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC zwei Schüsse.

Berlin (dpa) - Die Spieler des SC Freiburg wussten, bei wem sie sich nach dem Pokal-Krimi gegen Hertha BSC zu bedanken hatten: Sie überschütteten Elfmeter-Held Florian Müller mit Lobeshymnen. «Wir wissen, was wir an ihm haben. Er hat sich das verdient und heute mal wieder eine gute Leistung gebracht», schwärmte Routinier Matthias Ginter. 

Kapitän Christian Günter befand: «Flo hat uns heute im Elfmeterschießen den Arsch gerettet. Auch schon im Spiel eine super Leistung. Er hat sich belohnt für die Arbeit, die er jede Woche auf dem Trainingsplatz vollbringt.»

Ersatzkeeper Müller hatte nicht nur im alles entscheidenden Elfmeterschießen zwei Schüsse pariert. Bereits in der Verlängerung vereitelte der Freiburger Schlussmann eine Großchance des Berliners Michael Cuisance. «Geiles Spiel. So wünscht man es sich. Für jeden Torwart einfach schön, das Elfmeterschießen zu gewinnen. Ich bin extrem stolz auf mich und auf die ganze Mannschaft», sagte Müller. 

Müller nur die Nummer 2 im Tor

Freiburgs unumstrittener Stammtorhüter Noah Atubolu musste im DFB-Pokal-Viertelfinale beim Hauptstadt-Club auf der Bank Platz nehmen. Wie schon in der zweiten Runde beim 3:1 in Düsseldorf und dem 2:0 im Achtelfinale gegen Darmstadt stand Müller zwischen den Pfosten. Das sei auch eine Belohnung dafür, wie Müller auf der Bank mitfiebere und sich einbringe, begründete Trainer Julian Schuster die Entscheidung. 

Müller: Übertriebener Jubel ist nicht so meins

Schon im Training am Vortag hatte Müller sein Potenzial als Elfmeter-Killer angedeutet. «Da hatte ich eine nahezu 50-Prozent-Quote. Heute war es nicht ganz so gut, aber es hat gereicht zum Sieg», scherzte der Torhüter. 

Während viele seiner Kollegen nach solch einer Leistung jubelnd über das Feld gesprungen wären, blieb der 28-Jährige nach dem Halbfinal-Einzug eher gelassen. «Ich bin nicht so der Typ, der komplett ausrastet. Einfach den Moment aufsaugen und genießen und nachher können wir uns freuen», sagte Müller. Übertriebener Jubel sei nicht seine Art.

