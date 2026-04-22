DFB-Pokal

Freiburg setzt auf Ersatzkeeper - Neue Gerüchte um Atubolu

Der Sport-Club schenkt auch im Pokal-Halbfinale Florian Müller das Vertrauen. Stammtorwart Noah Atubolu ist vor dem Spiel in Stuttgart trotzdem Thema. Wie geht's mit dem 23-Jährigen weiter?

Florian Müller wird auch im Halbfinale des DFB-Pokals das SC-Tor hüten. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Florian Müller wird auch im Halbfinale des DFB-Pokals das SC-Tor hüten. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg setzt auch im Halbfinale des DFB-Pokals auf Ersatztorhüter Florian Müller zwischen den Pfosten. Der 28-Jährige habe es in den vorangegangenen Runden «sehr, sehr gut gemacht», sagte Trainer Julian Schuster vor der Partie beim VfB Stuttgart am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und ARD). Bedenken wegen Müllers geringer Spielpraxis gebe es nicht, erklärte der Coach. Man habe die Entscheidung aus «voller Überzeugung» getroffen.

Stammkeeper Noah Atubolu wird im Baden-Württemberg-Duell demnach auf der Bank Platz nehmen. Um den 23-Jährigen hatte es zuletzt wieder Wechselgerüchte gegeben. Der «Kicker» berichtete, dass Atubolu und seine Berateragentur einen Abschied des Spielers im Sommer forcieren würden und den Freiburger Verantwortlichen entsprechende Signale gesendet hätten.

Verlässt er Freiburg im Sommer? Stammkeeper Noah Atubolu. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Verlässt er Freiburg im Sommer? Stammkeeper Noah Atubolu. (Archivbild)

Schusters Fokus gilt nur dem Sport

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Der Fokus liege derzeit auf den Spielen und dem Training, sagte Schuster angesprochen auf Atubolu. Es sei «ganz gut, dass wir alle drei, vier Tage spielen», so der Coach. «Dann haben wir gar nicht so viel Zeit für andere Dinge.» Atubolus Leistungen in den vergangenen Wochen seien auf jeden Fall «sehr, sehr konstant» gewesen, die Entwicklung gehe weiter nach oben.

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Für die Freiburger geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nicht nur im Pokal, auch in der Europa League stehen sie im Halbfinale. Hier treffen sie am 30. April und 7. Mai auf Sporting Braga aus Portugal.

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