Leiden? Leidenschaft! Freiburgs Formel gegen Dortmund

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Spieler, der die weiße Fahne hisst, sei ihm noch nicht über den Weg gelaufen, sagt Julian Schuster. Der Glaube, auch gegen Borussia Dortmund mal wieder gewinnen zu können, sei groß, versichert der Trainer des SC Freiburg. Neben der miserablen Bilanz gegen den BVB sprechen auch der Ausfall von Stammtorwart Noah Atubolu und die jüngste Formdelle der Badener nicht unbedingt für einen Heimsieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Und dennoch wirkt Schuster zuversichtlich. Was er sehen will, ist vor allem Leidenschaft.